Ворог обстріляв 6 громад на Сумщині. По Ромашковому завдано двох авіаударів, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці зафіксовано ворожих 9 обстрілів (75 вибухів). Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Середино-Будської, Есманської, Білопільської, Юнаківської, Новослобідської територіальних громад.

- Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС (25 вибухів).

- Середино-Будська громада: завдано авіаудар (2 ракети) в с. Ромашкове. Зазнали пошкоджень 3 приватних житлових будинки, зерносклад місцевої агрофірми.

- Білопільська громада: росіяни били з мінометів - (23 вибухів).

- Есманська громада: 3 міни скинув зранку ворог на територію громади.

- Юнаківська громада: артобстріл з САУ (4 вибухи).

- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).

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Як повідомлялося, 8 травня росіяни упродовж дня обстріляли 6 громад на Сумщині.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.

Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині.