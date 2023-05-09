У Мелітополі окупанти палять документи і забирають паспорти РФ у тих, хто брав участь у "референдумі", - мер Федоров
Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
"З основного місця, де була розташована ("міграційна". - Ред.) служба, - це адміністративний Мелітопольський центр, структура виїхала, спалила документи. Ті, хто були "гастролери" з Росії, попрощалися з місцевими співробітниками", - зазначив Федоров.
Також другий день поспіль загарбники обходять місцевих жителів, які брали участь у фейковому "референдумі", та забирають у них російські паспорти. Натомість видають спеціальну довідку та наказують терміново виїжджати з тимчасової окупації.
Міський голова зауважив, що таким чином росіяни намагаються приховати злочин, який чинили проведенням свого псевдореферендуму. Тож поки що загарбники припинили тиск на населення щодо паспортизації.