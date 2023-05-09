У Мелітополі окупанти палять документи і забирають паспорти РФ у тих, хто брав участь у "референдумі", - мер Федоров

Російські окупанти, тікаючи з Мелітополя, намагаються приховати злочини тих, хто брав участь у так званому "референдумі".

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

"З основного місця, де була розташована ("міграційна". - Ред.) служба, - це адміністративний Мелітопольський центр, структура виїхала, спалила документи. Ті, хто були "гастролери" з Росії, попрощалися з місцевими співробітниками", - зазначив Федоров.

Також другий день поспіль загарбники обходять місцевих жителів, які брали участь у фейковому "референдумі", та забирають у них російські паспорти. Натомість видають спеціальну довідку та наказують терміново виїжджати з тимчасової окупації.

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Міський голова зауважив, що таким чином росіяни намагаються приховати злочин, який чинили проведенням свого псевдореферендуму. Тож поки що загарбники припинили тиск на населення щодо паспортизації.