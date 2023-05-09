Вторгнення Росії спричинило дефіцит води у Донецькій області, - британська розвідка

Дефіцит води стає все критичнішою проблемою для російських окупантів у тимчасово непідконтрольному Україні Донецьку.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у зведенні, канал Сіверський Донець-Донбас, який забезпечує регіон водою, залишається значною мірою під контролем України, але його довгий маршрут піддається спробам захоплення. Російські сили, ймовірно, намагалися взяти під контроль канал, щоб зменшити нестачу води у Донецьку.

Канал проходить через місто Часів Яр, приблизно за 6 км на захід від Бахмута. Інтенсивне використання Росією артилерії неприцільної дії для підтримки захоплення Бахмута і прилеглих територій, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі, підриваючи зусилля Росії з подолання нестачі води, що виникла в результаті її вторгнення, констатує Міноборони Британії.

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"Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в Донецьку. Однак навряд чи це повністю компенсує скорочення доступу окупованих регіонів до води", - зазначають у Міноборони Британії.