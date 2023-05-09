Велика Британія, ймовірно, готова відправити в Україну ракети дальнього радіусу дії, - WP

Велика Британія, ймовірно, готова відправити Києву ракети дальнього радіуса дії, в яких адміністрація президента США довго відмовляла.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Washington Post.

Так, видання проаналізувало оголошення про закупівлі озброєння Міжнародним фондом підтримки України (IFU), заснованим країнами Північної Європи, і в якому провідну роль займає Лондон.

У повідомленні про закупівлі, Міноборони Великої Британії попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних можливостей із дальністю до 300 кілометрів. Там пропонувалося отримати відповіді протягом трьох днів.

За словами британського чиновника, який відмовився підтвердити тип, терміни або кількість розглянутої зброї, остаточного рішення ухвалено не було. Однак повідомлення є суттєвим кроком на шляху до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики і можливості близько відповідають крилатим ракетам Storm Shadow, що запускаються з повітря.

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Ракети Storm Shadows можуть бути встановлені на українських винищувачах радянського виробництва і досягати російської території.

Україна вже давно просить західні країни надати їй ракети більшої дальності, стверджуючи, що така зброя може змінити перебіг війни, давши змогу її військам вразити російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів і палива в глибині Криму і на контрольованій Росією території на сході України.

Сполучені Штати раніше надали багатозарядні високоточні ракетні системи, включно з високомобільною артилерійською ракетною системою, або HIMARS, але тільки з боєприпасами, радіус дії яких обмежений приблизно 70 км.

HIMARS також має можливість запускати армійську тактичну ракетну систему (ATACMS) – боєприпас із дальністю стрільби, що дорівнює 300 км у Storm Shadow. Однак адміністрація Байдена непохитно відхиляє прохання України про надання цієї зброї, а представники Пентагону, крім побоювань ескалації конфлікту, посилаються на брак запасів в американських арсеналах.

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