Окупанти можуть завдати чергового ракетного удару й протягом 9 травня, а можуть вичекати й вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня, - ОК "Південь"

Протягом сьогоднішнього дня російські війська можуть завдати чергового ракетного удару. Проте не виключено, що ворог може вичекати й вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми говоримо про те, що ворог продовжуватиме тероризувати й спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до небезпеки, яку окупанти наразі несуть", - каже Гуменюк.

Росія тримає у Чорному морі 5 ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі росіяни трохи "відстрілялися", але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" вони тримають напоготові.

"Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь "перемоги", знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли на полі бою. Але й тут зазнали поразки. Тому ворог буде шукати будь-яку іншу "перемогу", - зазначила Гуменюк.

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Під загрозою ракетних атак можуть опинитися тилові регіони України, в тому числі й протягом сьогоднішнього дня.

"Водночас ворог може витримувати паузу, щоб створити додаткове напруження. Або ж навпаки протягом дня буде тривале очікування і вночі, або ж наступного дня, наприклад, вони можуть завдати удару", - припускає Гуменюк.