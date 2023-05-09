Голова Держслужби експортного контролю Павліченко, який гальмував ввезення необхідних для фронту дронів, досі обіймає посаду. Польща нарешті спростила процедуру, - волонтерка Берлінська

Олександр Павліченко, який створив низку проблем волонтерам у процесі завезення дронів з Польщі, подовжує очолювати ДСЕК.

Про це повідомила у фейсбуці ветеранка та волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ, коментуючи спрощення завезення дронів з Польщі.

"Друзі, як ви знаєте, ми довго та наполегливо просили наших урядовців щоб вони домовились з польськими колегами про спрощення процедури ввезення дронів", - зазначає вона.

Далі Берлінська публікує коротку історію питання:

1. До вересня 2022 року поляки спокійно пропускали всі наші дрони, ми возили буквально фурами.

Але з кінця серпня-початку вересня почали вимагати на дрони додадкові дозволи, як на ТПП(товар подвійного призначення).

2. Ми, звісно, почали активно цікавитись, чому раптом тепер нові правила, і ми втрачаємо тижні часу - тобто сотні життів людей?

Поляки дали зрозуміти, що проблему створено штучно, з українського боку.

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Державна служба експортного контролю (ДСЕК) - визнали звичайний цивільний Мавік - товаром подвійного призначення.

Тобто керівник ДСЕК Олександр Павліченко вистрілив нам, як країні, в ногу.

"Йде найбільш технологічна війна, з наймасштабнішим використанням дронів в історії людства. Українці вимушені опиратись на цивільний китайський дрон для виживання, так як державні чиновники в попередні десятки років просрали свою галузь.

І при цьому, в розпал війни один з топових чиновників, створює прецедент для всього світу і каже - ми як держава офіційно вважаємо цей дрон подвійного призначення.

Тобто є конкретні технічні характеристики згідно яких кваліфікується дрон як цивільний або подвійного призначення", - пише волонтерка.

І китайці (DJI, виробник дрона Mavic) офіційно подають такі ТТХ, які не перевищують норми для цивільних дронів.

За її словами, поки Україна не заявила ці дрони як ТПП, ці ТТХ ніхто не ставив під сумнів. Звісно, західні країни, зокрема Польща, звертають увагу на цей прецедент, після того, як воююча країна офіційно визнає, що це ТПП, закривати на це очі далі неможливо.

3. До січня 2023 ми таки дотисли, щоб Павліченко призупинив дію своєї "експертизи".

Але вже було пізно.

На завезення партій дронів йшли місяці, тисячі дронів від різних волонтерських фондів, які намагались заїхати як цивільний товар, були арештовані по всій Польщі.

4. Отже станом на січень ми заставили керівника ДСЕК в Україні призупинити рішення.

Тепер потрібно було зменшити шкоду від наслідків, які він всім нам створив. Ми пішли переконувати польську сторону.

І, повірте, це був непростий процес. Включилось кілька українських Міністрів, ми по максимуму включали свої неформальні зв'язки щоб пояснити, які трагічні наслідки дає кожен день затримки, кожна доба без очей на фронті.

Близько тижня тому вдалося отримати рішення.

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"Нижче я детально розпишу, якою зараз буде процедура завезення дронів через Польщу. Гірка іронія полягає в тому, що поки Павліченко вигравав росіянам час, поки ми боролись за спрощення процедур - китайський виробник Мавіків розіслав своїм дистриб'юторам в ЄС інформацію про скорочення лімітів. Тобто, заледь ми домовились з поляками - китайці знизили ліміти в 10 разів. Наприклад, якщо раніше на одного дистриб'ютора йшло 400 дронів, то тепер максимум 40. Це означає що волонтерам, навіть маючи гроші, потрібно буде знову 24/7, правдами і неправдами шукати дрони по всьому світу, просити, переконувати і переплачувати", - додає Берлінська.

5. Олександр Павліченко досі займає свою посаду. Окрім того що він створив проблеми з опорним, наймасовішим дроном тактичного рівня, є ще одні "результати".

"Протягом року він контролював завезення всіх комплектуючих до БПЛА, антидрон рушниць та інших технологій. Без його дозволу не можливо було нічого завезти. За словами виробників щоб завезти маленьку детальку - витрачалось по кілька місяців часу. Чому Державна служба Експортного (!) контролю так активно хоче контролювати багатомільярдний імпорт(!) - питання риторичне. Павліченко довго розказував нам всім, що це вимоги західних партнерів, аж поки ми не пішли читати законодавство ЄС - вимога контролю є лише на хімічну, біологічну, ядерну і певні види важкої зброї. Нещодавно нам вдалось вивести з під його контролю ці речі Постановою Кабміну", - зазначає волонтерка.

За її словами, за весь цей рік керівник ДСЕК не проявив жодного бажання скоротити час по завезенню комплектуючих для стратегічної галузі. Не включився у вирішення проблеми по Мавікам, яку сам же й створив.

"Станом на травень 2023 Олександр подовжує очолювати ДСЕК. Ніяку відповідальність за тисячі загиблих, поранених людей за цей втрачений час він так і не поніс", - додає вона.

Берлінська також детально зупиняється на описі процедури завезення дронів з Польщі, станом на сьогодні вона така:

1. Для подачі заявки компанія (яка зареєстрована в Польщі) або фізична особа (яка має постійне місце проживання в РП) надсилає листа на адресу МРіТу - Міністерство розвитку і торгівлі Польщі.

Лист надсилається на цю адресу ([email protected]) та в копію поставте Посольство України в РП ([email protected]).

2. В листі повідомляється в довільній формі інформація про компанію (або фізичну особу), яка планує здійснювати експорт дронів та запит про надання генерального дозволу.

Через 30 днів з моменту подачі запиту заявник може експортувати дрони. Дозвіл прийде на пошту, дозвіл можна показувати митникам та іншим службам у випадку виникнення питань.

3. Дозвіл отримується лише один раз, після цього можна постійно завозити дрони. За попередньою інформацією, якщо дрон з тепловізором, але теплокамера не зйомна - можна провозити теж.

По кількості лімітів немає. Але потрібно буде вести реєстр завезеного, для звітності.

Також вона залишає реквізити для охочих допомогти у придбанні дронів для захисників України.

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Нагадаємо, 23 грудня на Цензор.НЕТ було опубліковано допис Марії Берлінської "Як ми вбиваємо своїх". Публікація набула значного розголосу, у ній пролунала низка звинувачень на адресу Державної служби експортного контролю України. Пізніше голова Держслужби експортного контролю Павліченко відповів волонтерам, які скаржилися на проблему із завезенням дронів для ЗСУ з-за кордону