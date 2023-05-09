Новини • Війна

Головред Цензор.НЕТ Бутусов увійшов до списку експертів, які найбільш об’єктивно висвітлюють події війни в Україні, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

8 101101
Головред Цензор.НЕТ Бутусов увійшов до списку експертів, які найбільш об’єктивно висвітлюють події війни в Україні, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА
Майже 57% опитаних вважають, що найбільш об’єктивно війну Росії проти України висвітлює президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, до кола найбільш фахових та об’єктивних осіб, які висвітлюють події війни, потрапили як представники української влади, так і незалежні експерти та блогери.

Серед представників влади лідирують президент Зеленський - 56%, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк - 34% та секретар РНБО Олексій Данілов - 21%.

Водночас серед незалежних експертів та блогерів українці вважають найбільш фаховими Олега Жданова - 23%, головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова - 17%, Віталія Портникова - 13% та Сергія Стерненка - 11%.

Опитування проводилося з 23 по 30 березня 2023 року. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ очолюють рейтинг довіри серед інституцій, Зеленський - на 6 місці, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Головред Цензор.НЕТ Бутусов увійшов до списку експертів, які найбільш об’єктивно висвітлюють події війни в Україні, - опитування Демініціатив 01

Топ коментарі

  • K Raze
    "Ніякої війни не буде, в травні як завжди на шашлики" - 56.6%

    "Ми думалі что оні тожє люді і будут бєрєжно относітся к гражданскім і інфраструктурє - поетому нє подривалі мости" - 36.6%

    "Война продлітся максімум двє трі нєдєлі" - 26%

    Байден почєму ми нє в НАТО?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    На третьому місці після презедента та Подоляка Арестович.
    Велика частина населення невиліковно хвора.
  • Ol Ol e5ddacc7
    Відосіки роблять свою справу?!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини