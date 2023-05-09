Головред Цензор.НЕТ Бутусов увійшов до списку експертів, які найбільш об’єктивно висвітлюють події війни в Україні, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

Майже 57% опитаних вважають, що найбільш об’єктивно війну Росії проти України висвітлює президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить опитування Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, до кола найбільш фахових та об’єктивних осіб, які висвітлюють події війни, потрапили як представники української влади, так і незалежні експерти та блогери.

Серед представників влади лідирують президент Зеленський - 56%, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк - 34% та секретар РНБО Олексій Данілов - 21%.

Водночас серед незалежних експертів та блогерів українці вважають найбільш фаховими Олега Жданова - 23%, головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова - 17%, Віталія Портникова - 13% та Сергія Стерненка - 11%.

Опитування проводилося з 23 по 30 березня 2023 року. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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