Путін не зупиниться, якщо захопить Україну, люди у Франції та Німеччині бояться, - Рютте
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що потрібно продовжувати допомагати Україні воювати за свою незалежність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Якщо Путін досягне успіху в Україні, то це не закінчиться. Люди занепокоєні своєю безпекою в Амстердамі, Берліні, Парижі та Європі", — заявив Рютте.
Він зазначив, що питання підтримки України є "життєво необхідний" для Нідерландів, Європи та інших країн, оскільки агресія Росії поставила західні цінності у безвихідь.