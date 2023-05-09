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Путін не зупиниться, якщо захопить Україну, люди у Франції та Німеччині бояться, - Рютте

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Путін не зупиниться, якщо захопить Україну, люди у Франції та Німеччині бояться, - Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що потрібно продовжувати допомагати Україні воювати за свою незалежність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, то це не закінчиться. Люди занепокоєні своєю безпекою в Амстердамі, Берліні, Парижі та Європі", — заявив Рютте.

Він зазначив, що питання підтримки України є "життєво необхідний" для Нідерландів, Європи та інших країн, оскільки агресія Росії поставила західні цінності у безвихідь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 та ведуть переговори з США, Данією та Британією, - прем’єр Рютте

Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Конечно не зупиниться.немцы и французы и воевать то не будут в случае если бы ********* напала ,сидели бы обосраные по домам .Европа стала слишком нежной ,как школьница с бантиками которая верит в розовых пони ,реальную угрозу от рассеи и трезво мыслящие страны на данный момент,это Украина ,Польша , Эстония,Литва ,Латвия ,эти народы знают что такое жить рядом с обоссаными шакалами и мразотой расиянской
  • Gary Grant
    Бояться? А ось швейцарці не бояться. У них "нейтралітет".
  • Mladislav
    Нет, французы и тем более немцы этого не боятся. По результатам опроса населения на вопрос, готовы ли вы защищать свою Родину в случае нападения на нее, не набралось даже 20% граждан, готовых даже не просто воевать, а хотя бы работать в тылу и помогать своей стране. Свыше 80% граждан готовы либо уехать, либо смириться с оккупацией, потому что они за мир, не способны воевать по религиозным соображениям и прочий бред. Они за себя не готовы воевать, неужели кто-то верит, что хоть 1 француз или итальянец отправится воевать за Эстонию или Латвию в случае нападения на них кацапов? НАТО такая же филькина грамота, как и Будапештский меморандум. Там хватает дырок в нормативных актах, чтобы сидеть на печи и ничего не делать, пока твоих "союзников" уничтожает союз деспотических стран, который активно формируется все эти годы, захватывая все больше и больше Азии, Африки и Южной Америки за счет пропаганды и чвк-наемников.

    Также у них географический кретинизм, те же немцы поголовно считают, что они в 41-ом напали на оркостан, а не на нас, поэтому у них вина перед кацапией, а где мы находимся на карте они не знают (кстати, мы до сих пор не обратились с судебным иском с требованием выплаты репараций за оккупацию нашей страны, ведь то согласие СССР об окончательном расчете с Германией для нас пустая бумажка, мы до 1991-го были сами в оккупации и поэтому не несем никакой ответственности за все решения комуняг и гэбистов, а немцы нанесли ущерб нам и нашему народу, хотя многие военные преступления были приписаны им, а на самом деле совершены нквд и ваньками).

    Поэтому немцы и французы готовы обсуждать установку 4-ой помойки для особого вида пластика, а также раскраску горки на детской площадке, а до войны им плевать. Здесь США постарались, они сделали из крайне воинственных немцев и японцев какие-то недонации, лишенные мужских качеств, это действительно сработало, эти 2 нации нынче крайне мирные и красят себе волосы в разные цвета, но как следствие они неадекватно воспринимают реальность и это не изменить в ближайшие лет 30 с того момента, когда срочно все детские художественные произведения не заменят на милитаризированную литературу, воспевающую войну и обязательную победу в ней, как были все книжки в совке написаны. Вон кацапы за 30 лет сняли около 1000 сериалов про бандитов, мусоров, понятия и тюрьму, и вся нация такой стала. Ни одного фильма или сериала нету, где нету бандитов, коррупции и понятий. Даже детские сказки напичканы понятиями, силой, мускулистостью у мужских персонажей. Это и плохо, но это и хорошо, это действительно позволяет воевать или защищаться, а не целовать ноги неверному (с его точки зрения), как это делает папа Римский.
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