Ракетна атака не завдала пошкоджень електростанціям та магістральним мережам, розподільчі мережі пошкоджено у шести областях, - "Укренерго"

Вечірня та сьогоднішня ранкова ракетні атаки росіян не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"Вдячні Силам оборони за надійний захист - збили 23 ракети, випущених росіянами по Україні", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, через обстріли росіян є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій та Херсонській областях, які постійно потерпають від ворога.

"Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення. Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням", - йдеться у повідомленні.

Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Завдяки водопіллю, яке все ще триває, гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби. Також сезонно посилено працюють вітрові та сонячні електростанції.

Продовжується експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній.

На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака дронами не завдала пошкоджень магістральній енергетичній інфраструктурі, розподільчі мережі пошкоджені у п’яти областях, - "Укренерго"

"У пріоритеті - відновлення рівня надійності енергопостачання споживачів, що потребує значних ресурсів та часу. Тому просимо, за можливості, переносити використання техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово. Це дозволить рівномірніше розподіляти навантаження та полегшить балансування енергосистеми", - резюмують в "Укренерго".

Як повідомлялося, 8 травня росіяни упродовж дня обстріляли 6 громад на Сумщині.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.

Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині. Окрім того, повідомлялося, що росіяни минулої доби обстріляли 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Ввечері 8 травня російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківському району області та вдарили ракетами по промпідприємству у Краматорську.