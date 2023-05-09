Ми ретельно готуємось до контрнаступу, почнемо, коли все буде готово, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність максимально ретельної підготовки до контрнаступу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

"Ми дуже ретельно готуємося, тому що це дуже важлива операція, і ми розуміємо, що ми повинні продемонструвати успіх цієї операції нашому суспільству, нашим партнерам, усьому світу, нашому ворогу", - зазначив глава уряду.

"Ми почнемо... коли (настане. - Ред.) відповідний час, коли все буде повністю готово... Ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військово-політичне керівництво ухвалить рішення", - додав Шмигаль.

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