В Україні залишаються підтопленими 553 дворогосподарства, - ДСНС

В Україні станом на 9:00 вівторка, 9 травня, залишаються підтопленими 553 дворогосподарства та 74 будинки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"За останню добу спостерігається спад рівнів весняного водопілля та підняття рівнів на Дніпрі у Дніпропетровській області та Десні у Чернігівській області на 1-6 см", - йдеться в повідомленні.

Залишаються підтопленими

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553 дворогосподарства, зокрема у Запорізькій області – 250, Чернігівській – 133, Дніпропетровській – 56, Черкаській – 47, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 та Київській – 7.

Також підтоплені 74 будинки, з них у Дніпропетровській області – 39, Кіровоградській – 25 та Черкаській – 10.