У зрадника Сальдо конфіскували квартири, готель та підприємство

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи зрадника Володимира Сальдо, який очолює окупаційну "обласну адміністрацію" на тимчасово захопленій частині Херсонщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію суду.

У Сальдо конфіскували зареєстроване в Коростишівському районі ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, а також 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

Також у зрадника забрали готель, триповерхову будівлю та будинок площею 226 метрів квадратних у Херсоні, квартири в Херсоні й Одесі, апартаменти площею понад 300 квадратів у Ялті, квартиру та два паркомісця в селищі Ореанда, декілька земельних ділянок та автомобіль Volvo XC90.

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При цьому суд відмовився конфіскувати майно, яке записане на доньку Ірину Сальдо, зокрема - зареєстровані в Херсоні ТОВ "Бебко" (мережа автосалонів, яка є дилером автівок Volvo) та ТОВ "Конка", що займається організацією дозвілля.

Позов про конфіскацію статків Сальдо подав Мін'юст.

Нагадаємо, Сальдо з 2002 до 2012 року обіймав посаду міського голови Херсона. У 2012 році його обрали народним депутатом України від "Партії регіонів". Був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

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2014 року Сальдо голосував за так звані закони 16 січня, які стали реакцією тодішньої влади на протести громадян.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сальдо перейшов на бік окупантів. 26 квітня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Херсоні російські війська "призначили" нових керівників-колаборантів: "голову обласної адміністрації" Володимира Сальдо та "голову міської адміністрації" Олександра Кобця.

Сальдо інкримінують колабораціонізм та державну зраду під час воєнного стану, справу вже передали до суду.