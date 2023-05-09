У першій хвилі запуску знищено 100% російських ракет, - Ігнат

У першій хвилі запуску було знищено 100% ворожих ракет, у другій – 15 із 17.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Атака була близько 22 години. 8 "Калібрів" було запущено з кораблів у Чорному морі, усі знищено. У зоні відповідальності Повітряного командування "Схід" відпрацювали на 100%. Вночі противник вже підняв літаки стратегічної авіації Ту-95МС і з району Каспію було здійснено 17 пусків крилатих ракет Х-101/Х-555, які були знищені. Не усі, на жаль, лише 15 ракет було знищено: 14 у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" та 1 ракета у зоні відповідальності Повітряного командування "Південь". Такий чином, маємо загалом 23 збиті крилаті ракети в ніч на 9 травня із 25 запущених", - зазначив він.

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