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Повітряну частину параду в Москві скасували в останній момент

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Повітряну частину параду в Москві скасували в останній момент
Парад пройшов без повітряної частини та сучасних танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ. 

Про скасування повітряної частини повідомили безпосередньо під час трансляції з Червоної площі.

Червоною площею проїхали радянські танки Т-34 і Т-85, ракетні комплекси "Ярс", С-400 та "Іскандер-М"

Після проїзду техніки та виступу військового оркестру диктор заявив, що парад закінчено. Усього він тривав близько 40 хвилин.

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Топ коментарі

  • SlavaGeroyam
    повторюсь...

    ...зашел в 6-ю палату Мордора...на параде умалишенных показали только 1 танк Т-34 !!!!!..........остальной техники почти нет....король голый....
    послушал речь ***** то получатся вся Европа и Украина виноваты что развязали войну против Раиси...бред сивового мерина.....почитал комменты кацапов...это писец...полный писец.....
    Слава ЗСУ! Слава нашей ТРО! нашим людям, что отстояли нашу державу.
    Слава Націїї !!! Смерть ворогам !!! Перемога буде за нами !!!
  • Пупочный войлок
    Повітряну частину забезпечить Україна.
  • Пупочный войлок
    А що таке Т-85? Т-34-85 мабудь?
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