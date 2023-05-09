Повітряну частину параду в Москві скасували в останній момент
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Парад пройшов без повітряної частини та сучасних танків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Про скасування повітряної частини повідомили безпосередньо під час трансляції з Червоної площі.
Червоною площею проїхали радянські танки Т-34 і Т-85, ракетні комплекси "Ярс", С-400 та "Іскандер-М"
Після проїзду техніки та виступу військового оркестру диктор заявив, що парад закінчено. Усього він тривав близько 40 хвилин.