Мирні переговори між Україною та РФ наразі неможливі, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що мирні переговори України та Росії наразі неможливі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На даний момент я не бачу можливості негайного досягнення - ми не говоримо про майбутнє - глобального припинення вогню, мирних переговорів", – сказав Гутерріш.

За його словами, зараз готується зустріч чотирьох сторін (Росії, України, ООН і Туреччини. - Ред.) в Стамбулі, яка стосуватиметься експорту продовольства Чорним морем.

"Це правда, що експорт продовольства і добрив не підпадає під санкції, але є непрямі перешкоди, які залишаються, і ми намагаємося їх усунути; на додаток до вирішення проблем, які існують з інспекціями, які не проводяться в Чорному морі. Йдеться про те, щоб досягти пролонгації ініціативи, яка була б більш тривалою і досконалою", - додав він.

Гутерріш також висловив занепокоєння ситуацією на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Я сподіваюся, що з обох сторін буде достатньо обережності, щоб не спричинити трагедію. І я думаю, що можливість ядерної ескалації дуже мала. Китайська ініціатива була дуже важливою для того, щоб чітко заявити, що ядерна ескалація є неприйнятною", - підсумував генсек ООН.

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