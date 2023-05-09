Рашисти тримають у Чорному морі п’ять ракетоносіїв із 28 "Калібрами", - ОК "Південь"

У Чорному морі корабельне угруповання ворога становить 18 одиниць, серед яких п’ять ракетоносіїв із 28 "Калібрами".

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі в Чорному морі корабельне угруповання представляє 18 одиниць, серед яких п'ять ракетоносіїв. З урахуванням того, що вночі вони трохи відстрілялись, але ще щонайменше 28 ракет типу "Калібр" тримають напоготові", - зазначила речниця.

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Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.

Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині. Окрім того, повідомлялося, що росіяни минулої доби обстріляли 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Ввечері 8 травня російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківському району області та вдарили ракетами по промпідприємству у Краматорську.