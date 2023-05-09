Іран, імовірно, хоче перекинути виробництво БПЛА у Білорусь, - Ігнат

Для того, щоб уникнути західних санкцій та тиску від інших країн, влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво безпілотників у Білорусь.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, окрім власне виробництва, це може бути тільки скручування вже готової продукції.

Також він додав, що і Росія може самостійно виробляти безпілотники, наприклад, "Лансет". Хоча вони не дуже потужні, додає речник, але "дошкуляють українській протиповітряній обороні та військам Сил оборони на передній лінії".

"Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частина - не проблема, інше питання - це технологічне обладнання, яке закладено в "Shahed", але там є блок gps-навігації, блок управління і це Росія виробити сама не може. Власне за цими товарами – подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій, для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію", - зазначив Ігнат.

Щодо ракет, речник додав, що є ознаки того, що Росія їх все-таки виробляє. Зокрема, в Україні вже "знаходили уламки нещодавно виготовлених ракет".

"Серед уламків ракет знаходили маркування нещодавнього виробництва - і осінь і зима. Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, бо крилата ракета - це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю", - підсумував він.

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