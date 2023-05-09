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Окупанти прискорюють медогляди дітей на окупованій Луганщині, - ОВА

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Окупанти прискорюють медогляди дітей на окупованій Луганщині, - ОВА
В окупованій Луганській області прискорюють медогляди дітей. Потім відправляють їх на "оздоровлення" до РФ.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"11 бригад-гастролерів з РФ нібито вже встигли провести огляди 125 тисячам юних жителів так званої "ЛНР".

Окупаційна влада наразі вирішує, який саме відсоток юнаків та дівчат дозволити відправити на "оздоровлення" до віддалених регіонів Росії", - йдеться в повідомленні.

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