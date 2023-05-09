Росіяни потужно обстрілюють Херсонщину, щоб запобігти контрнаступу, - ОК "Південь"
Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На жаль, ворог наляканий контрнаступом настільки, що намагається просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега. І дуже потужно б’ють саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебуває Херсонський і Бериславський райони, саме місто Берислав, Херсон, Кізомис. Вони намагаються бити керованими авіаційними бомбами для того, щоб психологічно тиснути на людей і тиснути у тому числі на наші підрозділи. Нібито їх потужність настільки велика, що навіть пробувати не варто просуватись уперед. Тому що, незважаючи на те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра - це потужна і складна операція, все одно побоюються з усіх напрямків, які б аналітики прогнози не складали, з якого напрямку почнеться контрнаступ", - пояснила вона.
За словами Гуменюк, контрнаступ невеликими кроками вже йде, і потужності ворога щодня знищуються.