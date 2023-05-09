Росіяни потужно обстрілюють Херсонщину, щоб запобігти контрнаступу, - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська продовжують потужно обстрілювати прибережні населені пункти Херсонщини, оскільки побоюються контрнаступу Сил оборони.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, ворог наляканий контрнаступом настільки, що намагається просто в килимовий спосіб знищити все, що наближається до правого берега. І дуже потужно б’ють саме по прибережних населених пунктах. Під ударами постійно перебуває Херсонський і Бериславський райони, саме місто Берислав, Херсон, Кізомис. Вони намагаються бити керованими авіаційними бомбами для того, щоб психологічно тиснути на людей і тиснути у тому числі на наші підрозділи. Нібито їх потужність настільки велика, що навіть пробувати не варто просуватись уперед. Тому що, незважаючи на те, що ворог усвідомлює, що форсування Дніпра - це потужна і складна операція, все одно побоюються з усіх напрямків, які б аналітики прогнози не складали, з якого напрямку почнеться контрнаступ", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, контрнаступ невеликими кроками вже йде, і потужності ворога щодня знищуються.

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