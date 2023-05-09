Кораблі "зернової ініціативи" не перевірялись протягом двох днів, - ООН

За останні два дні не було оглянуто жодного судна в рамках "зернової"угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН.

"Спільний координаційний центр (СКЦ) не проводив жодних перевірок вчора і сьогодні", - йдеться в повідомленні.

В Офісі координатора додали, що з початку місяця кількість перевірок знизилася.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 8 травня Мінінфраструктури України повідомило, що російська сторона вкотре заблокувала роботу Чорноморської зернової ініціативи.

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