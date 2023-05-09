Кулеба закликав надати Україні F-16 та більше систем ППО: Вони допоможуть закрити небо

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні F-16 та більше систем ППО.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прокинувся рано вранці від гучних вибухів: наша ППО перехоплювала російські ракети. Дякую партнерам за надання систем ППО. Я повторюю свій заклик збільшити їхню кількість і надати F-16, які будуть працювати разом із наземними платформами, щоб закрити наше небо", - наголосив очільник МЗС.

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