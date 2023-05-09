Окупаційна влада Енергодару вже кілька днів вивозить свою документацію з міста, - мер Орлов
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Міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що на тлі російської "евакуації", яку оголосили окупанти в місті, спостерігається певний ажіотаж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу. Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні", - зазначив очільник міста.
Він також додав, що окупаційна влада вже кілька днів вивозить свою документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.
Нагадаємо, раніше рашисти оголосили про "евакуацію" цивільних з 18 населених пунктів окупованої частини Запорізької області