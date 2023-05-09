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Шольц про парад у Москві: Європу не повинні лякати силові ігри РФ, треба непохитно підтримувати Україну

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Шольц про парад у Москві: Європу не повинні лякати силові ігри РФ, треба непохитно підтримувати Україну
Євросоюз не повинен боятися демонстрації Москвою військової могутності, а має продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"За 2200 кілометрів на північний схід звідси Путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові ігри! Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України - стільки, скільки буде потрібно!", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Т-34 часів Другої світової війни був єдиним танком на параді у Москві

Водночас повітряну частину параду в Москві скасували в останній момент.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    не надо пугаться одного Т-34, это нестрашно. А на ракеты и своих должно быть достаточно.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Так і не ясно щож з їбалами у кацапів)))
  • Юрій Гросарчук fac575f1
    Какого могущества если Т34ртый был единственным танком на параде. Причем полагаю его собрали из дюжины неработающих.
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