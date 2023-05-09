Шольц про парад у Москві: Європу не повинні лякати силові ігри РФ, треба непохитно підтримувати Україну

Євросоюз не повинен боятися демонстрації Москвою військової могутності, а має продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"За 2200 кілометрів на північний схід звідси Путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові ігри! Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України - стільки, скільки буде потрібно!", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Т-34 часів Другої світової війни був єдиним танком на параді у Москві

Водночас повітряну частину параду в Москві скасували в останній момент.

Читайте також: Росія відправляє на війну музейні експонати, проте вони досі можуть стати ворогу в пригоді, - CNN. ФОТО