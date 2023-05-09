Справи Майдану: заочно судитимуть керівництво МВС часів Януковича за незаконне постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"Слідством установлено, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів – понад 13 тисяч гранат виробництва Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що надалі обвинувачені організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, працівниками підрозділів внутрішніх справ проти мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в Києві на Майдані. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 учасникам акцій.
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України.