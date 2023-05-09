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Справи Майдану: заочно судитимуть керівництво МВС часів Януковича за незаконне постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року

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Справи Майдану: заочно судитимуть керівництво МВС часів Януковича за незаконне постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року
Керівництво МВС часів Януковича будуть заочно судити за незаконне постачання гранат з РФ, які використовувалися для придушення протестів на Майдані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Слідством установлено, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів – понад 13 тисяч гранат виробництва Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що надалі обвинувачені організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, працівниками підрозділів внутрішніх справ проти мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в Києві на Майдані.  Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 учасникам акцій.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України.

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Топ коментарі

  • User Name 7101e41e
    Так татарова можна очно судити. Він же ж із часів якуновічя якраз мвс курував.
  • Jala Pribila
    А як там Татаров?
    Питання риторичне.
  • акаб акабіч
    а татаров, хєрмак, подоляк - свиньи якуневича, ни при чем
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