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На сайті Міноборони запрацював розділ щодо шляху пораненого

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На сайті Міноборони запрацював розділ щодо шляху пораненого
Відсьогодні на сайті Міноборони запрацював розділ щодо шляху пораненого.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо.

На сайті є "Довідник військовослужбовця після поранення", який можна завантажити", - йдеться в повідомленні.

За її словами, сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.

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На сайті Міноборони запрацював розділ щодо шляху пораненого 01
На сайті Міноборони запрацював розділ щодо шляху пораненого 02
На сайті Міноборони запрацював розділ щодо шляху пораненого 03

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