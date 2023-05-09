Відсьогодні на сайті Міноборони запрацював розділ щодо шляху пораненого.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Через вкладку "військовослужбовцям" здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо.



На сайті є "Довідник військовослужбовця після поранення", який можна завантажити", - йдеться в повідомленні.

За її словами, сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.

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