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Держдеп про слова Буданова, що Україна вбиватиме причетних до війни росіян: Ми не схвалюємо напади на цивільних

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Держдеп про слова Буданова, що Україна вбиватиме причетних до війни росіян: Ми не схвалюємо напади на цивільних
Державний департамент США прокоментував недавні слова очільника ГУР МО Кирила Буданова про те, що Україна знаходитиме й вбиватиме по всьому світу росіян, причетних до воєнних злочинів.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ.

Пателя попросили прокоментувати відповідь Буданова на запитання про те, чи причетна Україна до вбивства Дар‘ї Дугіної. "Буданов відмовився відповідати, але сказав, що Україна вбиває росіяни, і Україна продовжить вбивати росіян по всьому світу. Чи маєте ви якісь коментарі?" - запитав його журналіст.

"Ми абсолютно ясно дали зрозуміти, що ми не схвалюємо нападів на цивільних осіб, де б вони не відбувалися - в Росії, в Україні чи в будь-якій іншій частині світу. Ця позиція залишилася незмінною", - відповів речник Держдепу.

Читайте: Росіяни, які ґвалтували і вбивали в Україні, будуть знайдені та знищені в будь-якій частині світу, - Буданов

Нагадаємо, раніше Буданов заявив американським журналістам: "Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу".

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Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Якщо причетний до війн - це вже не цивільний. Бен Ладен теж офіційно генералом не був.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Які ж це цивільні -- це злочинці -- за ними плаче мотузка .
  • Деніс Войцеховський
    Гуманісти. Будь-хто причетний до вбивства українців вже не є простим цивільним.
    Коли Ізраїль бомбить іранські заводи з виробництва дронів, і там гинуть працівники, які не є військовими, цивілізований світ чомусь не обурюється.
    І Бін Ладен теж в останні роки свого життя американців вже не чіпав, жив цивільним життям. Але після його вбивства в Америці були масові гуляння. Їм можна, нам - ні.
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