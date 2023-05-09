Держдеп про слова Буданова, що Україна вбиватиме причетних до війни росіян: Ми не схвалюємо напади на цивільних

Державний департамент США прокоментував недавні слова очільника ГУР МО Кирила Буданова про те, що Україна знаходитиме й вбиватиме по всьому світу росіян, причетних до воєнних злочинів.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ.

Пателя попросили прокоментувати відповідь Буданова на запитання про те, чи причетна Україна до вбивства Дар‘ї Дугіної. "Буданов відмовився відповідати, але сказав, що Україна вбиває росіяни, і Україна продовжить вбивати росіян по всьому світу. Чи маєте ви якісь коментарі?" - запитав його журналіст.

"Ми абсолютно ясно дали зрозуміти, що ми не схвалюємо нападів на цивільних осіб, де б вони не відбувалися - в Росії, в Україні чи в будь-якій іншій частині світу. Ця позиція залишилася незмінною", - відповів речник Держдепу.

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Нагадаємо, раніше Буданов заявив американським журналістам: "Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу".