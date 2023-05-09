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Глава МЗС Великої Британії Клеверлі вирушив до США, щоб обговорити забезпечення перемоги України

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Глава МЗС Великої Британії Клеверлі вирушив до США, щоб обговорити забезпечення перемоги України
Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі 8 травня вирушив до Вашингтона, де обговорить важливість підтримки України та забезпечення її перемоги у війні проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

Там міністр зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також з адміністрацією Байдена та Конгресом США.

"Клеверлі наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України", - йдеться в повідомленні.

Також глава МЗС використає свої зустрічі для заохочення двосторонніх інвестиційних відносин між Британією та США на суму 1 трильйон доларів США, що сприятиме економічному зростанню в обох країнах.

"Незалежно від того, чи йдеться про захист наших друзів в Україні, чи про сприяння трансатлантичного процвітання через наші інвестиційні відносини на 1 трильйон доларів, відносини Великої Британії та США продовжують покращувати життя наших людей і світу", - сказав Клеверлі.

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