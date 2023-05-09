Глава МЗС Великої Британії Клеверлі вирушив до США, щоб обговорити забезпечення перемоги України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.
Там міністр зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також з адміністрацією Байдена та Конгресом США.
"Клеверлі наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України", - йдеться в повідомленні.
Також глава МЗС використає свої зустрічі для заохочення двосторонніх інвестиційних відносин між Британією та США на суму 1 трильйон доларів США, що сприятиме економічному зростанню в обох країнах.
"Незалежно від того, чи йдеться про захист наших друзів в Україні, чи про сприяння трансатлантичного процвітання через наші інвестиційні відносини на 1 трильйон доларів, відносини Великої Британії та США продовжують покращувати життя наших людей і світу", - сказав Клеверлі.