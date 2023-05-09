На блокпостах окупованої Херсонщини рашисти навмисно псують українські паспорти, - Центр національного спротиву

Окупанти намагаються пришвидшити темпи паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Тому при перевірці документів на блокпостах псують українські паспорти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією від нашого підпілля, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, наразі Москва тисне на гауляйтерів та колаборантів на тимчасово окупованих територіях, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації.

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Спостерігається зміна підходу до примусової паспортизації на більш агресивну модель. Загарбники надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб, від виїзду за межі міст до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили, заявили в ЦНС.