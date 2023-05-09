Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: Київ - ідеальне місце, щоб святкувати День Європи. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Відтепер 9 травня буде Днем Європи – у Європейському Союзі, а також в Україні. Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ – це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи.
Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу", - зазначив президент.