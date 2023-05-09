Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: Київ - ідеальне місце, щоб святкувати День Європи. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Відтепер 9 травня буде Днем Європи – у Європейському Союзі, а також в Україні. Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ – це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи.



Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу", - зазначив президент.

Також читайте: Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва