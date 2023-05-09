ЄС має запровадити санкції проти атомної галузі РФ, тоді сила 11-го пакета санкцій буде пропорційною рівню загрози, - Зеленський

Євросоюз має запровадити санкції проти атомної галузі РФ, у такому разі сила 11-го пакета санкцій буде пропорційною рівню загрози з боку Росії.

Про це президент Зеленський заявив під час пресконференції з президентко Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Окремо сьогодні торкнулися питання санкцій проти РФ за агресію. Ми розраховуємо на погодження найближчим часом 11-го санкційного пакета. Його складовою частиною мають стати потужні санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакету буде пропорційною до рівня загрози", - сказав глава держави.

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