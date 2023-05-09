Зеленський закликав не ухвалювати рішень щодо торгівлі з Україною без консультацій із нею: Необхідна консультативна група

Президент України Володимир Зеленський закликає країни-сусіди і держави Європейського Союзу утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з Україною без консультацій з нею.

Про це він заявив на пресконференції у Києві із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили (з президентом Єврокомісії. - Ред.) ситуацію щодо експорту нашої аграрної продукції. У нас є спільна згода щодо нашого українського внеску в глобальну продовольчу безпеку... На жаль, ми зіштовхнулися з проблемами в тому, у чому й надалі мали б бути сильні прояви солідарності... Жорстокі під час війни протекціоністські заходи (щодо торгівлі. - Ред.) наших сусідів не можуть не розчаровувати", - заявив Зеленський.

Як наголосив президент, будь-які обмеження українського експорту наразі неприпустимі, бо посилюють можливості агресора.

У зв'язку з цим, Зеленський запропонував створення консультативної групи із сусідніми країнами та державами ЄС з метою моніторингу проблемних питань у торгівлі.

"Ми пропонуємо заснувати консультативну групу для моніторингу відповідних проблемних питань і утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вітає нову угоду про експорт української агропродукції до Європи

Глава держави також заявив, що очікує від Європейського Союзу сильних рішень і якнайшвидшого зняття всіх торговельних обмежень.

"Якщо буде політична воля", - зазначив він, - "А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є. Ми зможемо знайти оптимальні, правильні і сильні рішення, які захистять інтереси і Європи, і українців, які страждають, на додачу до війни, ще й від застосованих проти нас експортних обмежень".

Нагадаємо, домовленість між Єврокомісією одного боку і Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією з іншого передбачає зняття односторонніх заборон на імпорт української агропродукції. Натомість будуть запроваджені безпрецедентні заборони ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. Транзит буде дозволений. Термін дії заборони залишається невідомим.