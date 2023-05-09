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Настав час для відкриття переговорів про членство України в ЄС, - Зеленський

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Настав час для відкриття переговорів про членство України в ЄС, - Зеленський
Уже настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. Наші цінності – безпека. Наш добробут – мир на континенті. Усе це може реалізуватися для Європи на 100% лише разом з Україною", - зазначив президент.

У цьому контексті він наголосив, що розраховує на те, що в червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

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Топ коментарі

  • A San
    З Татровим, Єрмаком і нереформованими судами не буде ЄС. І тобі це скоро напряму вже скажуть, бідоносець.
  • Gozzalik salonu
    Шлєпєр.
    Справу робити треба, а не базікати.
  • 5 копійок
    Ти ж все робиш для того щоб нас туди не прийняли. Шмуля квартальний.
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