Настав час для відкриття переговорів про членство України в ЄС, - Зеленський

Уже настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. Наші цінності – безпека. Наш добробут – мир на континенті. Усе це може реалізуватися для Європи на 100% лише разом з Україною", - зазначив президент.

У цьому контексті він наголосив, що розраховує на те, що в червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

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