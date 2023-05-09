ЄС готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії, - Зеленський

Європейський Союз готовий надати Україні один мільйон снарядів для артилерії.

Про це президент Зеленський заявив під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів - це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський наголосив на важливості пропорційності можливостей України тим можливостям, які має РФ.

"У цьому контексті сьогодні подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", - додав він.

Зеленський поінформував, що під час розмови з президенткою Єврокомісії обговорювалося серед іншого питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже, за його словами, на полі бою вже є в них потреба.

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