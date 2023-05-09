11-й пакет санкцій ЄС проти РФ може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн, - фон дер Ляєн

11-й пакет санкцій Євросоюзу буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій, водночас у Єврокомісії не виключають санкцій проти третіх країн, які використовують для такого обходу.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми додаємо більше продуктів, заборонених до транзиту, включно з матеріалами та деталями до літаків, які дорогою до третіх країн через Росію несподівано опиняються в руках Кремля", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, "ми нещодавно побачили зростання торговельних потоків між ЄС і деякими країнами. Ці товари з'являються в Росії. Якщо ми бачимо, що товари з Євросоюзу прямують до третіх країн, а потім опиняються в Росії, ми можемо запропонувати країнам-членам накласти санкції на експорт цих товарів".

"Ми використовуватимемо цей механізм дуже обережно після аналізу ризиків і схвалення країнами ЄС, але це має показати, що ми працюємо щодо обходу санкцій", - додала президентка Єврокомісії.

Вона також не виключає "заборону тіньових операцій з третіми країнами, які навмисно обходять санкції".

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