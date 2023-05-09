МЗС про участь лідерів низки країн у параді в Москві: Вияв зневаги до народу України, який бореться за свободу

Україна вбачає в участі прем’єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у "параді перемоги" в Москві аморальний та недружній крок.

Про це йдеться в заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Під час заходу президент Російської Федерації Владімір Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій. У ніч перед зібранням РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, аби заподіяти іще більше смертей та завдати іще більше руйнувань на українській землі", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що в параді було продемонстровано військову техніку, яка вже десятий рік поспіль бере участь в неспровокованій агресивній війні Росії проти України.

"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу.

Народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", - підсумували у заяві МЗС.

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