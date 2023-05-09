Зеленський про збільшення кількості ворожих обстрілів: Бахмут взяти не вийшло, треба щось "продавати" своєму суспільству

На тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті, російські військові збільшили ракетні удари по Україні. Таким чином у РФ хочуть хоч щось "продати" своєму народові у вигляді так званих "перемог".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Після довготривалої, скажімо так, паузи з точки зору кількості ударів по українській землі, тому що ми пам'ятаємо, що було восени і взимку, ударів було не менше. А були дні, коли було й більше. Потім була відповідна "пауза" з точки зору кількості, але щоденні удари не закінчувалися", - зазначив Зеленський.

Тепер, за його словами відстежується збільшення по кількості випущених ракет.

"На мою думку, зараз РФ, її військово-політичному керівництву треба як кажуть щось "продавати" своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство є. Ми бачимо, як вони підтримують радикальні дії, або кількості смертей. Вони завжди радіють цьому як факту. Бахмут "продати" не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така "важлива операція" 9 травня встигнути це зробити. І хоч, на жаль, вже не існує там як такого цілого міста, все зруйноване абсолютно. Тим не менш Росія так "любить Донбас", що ніколи там не була", - підкреслив Зеленський.

Президент пояснив, що росіяни на тлі цього можуть інформаційно продавати ту чи іншу "перемогу".

"Зокрема, захоплення, або руйнацію того чи іншого міста. Тобто їм не вдалося перед 9-м числом (захопити Бахмут. - Ред.), от треба їм показати, що вони знову щось зруйнували", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет. За даними Київської ОВА, на Київщині збито всі повітряні цілі. Влучань не зафіксовано. Уламками пошкоджено покрівлю будинку. Своєю чергою, начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото уламків ворожих ракет, збитих на Київщині.

Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині. Окрім того, повідомлялося, що росіяни минулої доби обстріляли 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Ввечері 8 травня російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківському району області та вдарили ракетами по промпідприємству у Краматорську.