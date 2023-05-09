Нам потрібен розширений та реформований Євросоюз, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Європарламенті закликав до реформи Європейського Союзу паралельно з його розширенням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Шольц окреслив три ключові позиції для Європи: по-перше, що доля Європи "у її руках"; по-друге, що чим більш об’єднаною буде Європа, тим краще майбутнє її чекає; по-третє, що потрібно не зменшувати, а збільшувати відкритість і співпрацю.

Канцлер наголосив, що для того, аби Європа мала гарну геополітичну позицію у майбутньому, ЄС має змінитися.

"Нам потрібен геополітичний Євросоюз, розширений та реформований Євросоюз, ЄС, який буде відкритим до майбутнього", – заявив Шольц, додавши, що просуватиме процес ухвалення рішень кваліфікованою більшістю у питаннях, що стосуються зовнішньої політики та оподаткування.

Він окремо згадав Україну, зазначивши, що Євросоюз вже зараз має задати курс для повоєнної відбудови.

"Процвітаюча, демократична, європейська Україна – це буде найкраще заперечення імперській, ревізіоністській і протиправній політиці Путіна", - сказав канцлер Німеччини.

Шольц також акцентував, що добробут європейського континенту "невіддільний від решти світу" і ЄС має брати на себе ініціативу і відповідальність у вирішенні глобальних проблем та співпрацювати з країнами так званого "глобального Півдня".

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