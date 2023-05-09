Череватий про обстановку у Бахмуті: За добу 375 обстрілів та 8 боєзіткнень, 166 окупантів ліквідовано, понад 200 поранені

За добу російські окупаційні війська 375 разів обстріляли позиції українських захисників в районі міста Бахмут на Донеччині. Сили оборони України знищили 166 окупантів та поранили 206.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог і надалі в нашій операційній зоні продовжує головною своєю метою ставити захоплення міста Бахмут. За цю добу 375 разів він обстріляв цю ділянку фронту різними видами і калібрами артилерії ствольної, також РСЗВ, відбулося 8 боєзіткнень, в яких 166 окупантів було знищено і 206 зазнали поранень. Підбито ворожий танк Т-72, БМП, легкий броньований тягач, БПЛА Орлан-10 та 6 польових складів з боєприпасами", - повідомив речник.

Коментуючи заяви ватажка пвк "вагнер" Пригожина про снарядний голод, Череватий наголосив, що вони потребують верифікації.

"Всі ці заяви йдуть в канві одної головної події, що він взяв на себе величезні військові зобов’язання. Він з ними не справляється, оскільки Сили оборони вбивають їх масово, і вони не мають джерела поповнення особового складу через низку причин, в тому числі й через те, що міністерство оборони окупанта вже до себе цих ув’язнених забирає. Відтак він шукає будь-який привід, щоб уникнути розплати за невиконані зобов’язання і робить цей "білий шум" протягом місяця, що йому снаряди не дають, хоча там снарядів більше, ніж достатньо", - заявив речник.

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Він також додав, що ворог порушує всі правила ведення війни, в тому числі застосовує заборонену зброю та боєприпаси.

"Там немає ніякого снарядного голоду. У них за цю добу ворог використав на нашій операційній зоні, тобто на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямку понад 34 тисяч снарядів. Про який снарядний голод можна говорити? Ні, це просто говорить про злочинність всієї російської воєнщини - від звичайних злочинців в погонах до злочинців в так званій пвк "вагнера"", - зауважив Череватий.

Він також повідомив, що Лиманський напрямок залишається другим після Бахмутського за активністю ворога.

"Лиманський напрямок наступний за активністю ворога. 444 рази тут ворог завдавав ударів різними типами артилерії по наших бойових позиціях, 7 боєзіткнень відбулося, 55 окупантів було знищено, 111 зазнали поранень, 2 потрапили в полон. Також підбито танк ворожий, БТР-80 і мінометний розрахунок та 3 БПЛА", - повідомив речник.

За словами Череватого, Сили оборони змінили склад угруповань ворога за рік війни, адже було знищено кістяк професійних бойових бригад, тож зараз тут воюють новомобілізовані. Це пояснює більшу обережність дій ворога і меншу його активність.

Як повідомлялося, власник ПВК Вагнер Євген Пригожин знову скаржиться на нестачу снарядів, які раніше йому обіцяло російське військове керівництво.

Раніше Пригожин неодноразово публічно конфліктував із російським військовим відомством через постачання боєприпасів. 5 травня Пригожин опублікував відео на тлі трупів найманців, у якому з використанням обсценної лексики на адресу керівництва міністерства оборони РФ вимагав надати угрупованню боєприпаси.

Згодом він заявив, що "ПВК Вагнера" піде з Бахмута 10 травня.

Після цього російське міністерство оборони оголосило, що міністр Сергій Шойгу дав завдання "тримати на особливому контролі" питання постачання озброєнь до зони "спеціальної військової операції" (так у Росії офіційно називають війну проти України).

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7 травня Пригожин заявляв, що "ПВК Вагнера" отримала бойове розпорядження, в якому військове відомство пообіцяло надати стільки озброєнь і боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій.