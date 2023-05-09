ЄС продовжить фінансову підтримку України після 2023 року і вже працює над цим, - фон дер Ляєн

Європейський союз продовжить надавати Україні фінансову підтримку і вже розпочав роботу над допомогою після 2023 року.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми продовжуємо нашу життєво важливу фінансову підтримку Україні. У нас заплановані 18 млрд євро допомоги на весь 2023 рік, з яких ми вже розподілили 6 млрд євро. Це суттєво сприяє ліквідації дефіциту бюджету України, але, звичайно, ми вже працюємо над фінансовою підтримкою після 2023 року", - сказала вона.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 10 грудня 2022 року погодила надання Україні допомоги на суму у 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 21 жовтня повідомила, що Україна до кінця року отримає від ЄС 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва

17 січня 2023 року Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від Європейського союзу у розмірі 3 млрд євро із 18 млрд євро.

Тоді повідомлялось, що майбутні виплати Україні в рамках допомоги у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць продовжуватимуться з березня й залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні узгоджених умов, а також постійного дотримання вимог до звітності.

21 березня Єврокомісія виділила Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Також читайте: 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн, - фон дер Ляєн