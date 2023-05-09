ЄС надає Україні боєприпаси трьома шляхами: із власних запасів, через закупівлю та виробництво, - фон дер Ляєн

Надання Україні боєприпасів є пріоритетом. Європейський союз реалізує програму забезпечення України боєприпасами трьома шляхами.

Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, найшвидшим шляхом є негайна передача боєприпасів із запасів країн-членів ЄС.

"Ми виділили 1 млрд євро для цього, і це працює - значні запаси боєприпасів вже передані або перебувають на шляху до України. Але терміново треба зробити ще більше", - сказала вона.

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Другий шлях - виділення 1 млрд євро на закупівлю 155-мм і 152-мм боєприпасів для України.

Третій шлях - це збільшення і прискорення виробництва боєприпасів країнами-членами ЄС.

Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за готовність надати Україні мільйон артилерійських снарядів, і наголосив на необхідності якнайшвидше передати їх Силам оборони.

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів є доказом того, що ми можемо перемогти цього агресора", - сказав він.

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Зеленський наголосив на важливості того, щоб можливості України були співмірними з можливостями армії РФ.

Нагадаємо, 13 квітня Рада ЄС затвердила виділення мільярда євро для надання Україні боєприпасів.

Разом із попередніми пакетами військової підтримки, прийнятий сьогодні збільшує загальний внесок ЄС для України на підтримку поставок військового обладнання до 5,6 млрд євро, зазначили в Раді ЄС.