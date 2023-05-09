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Російських танкістів, які прицільно обстріляли лікарню на Сумщині, заочно засудили до 11 років позбавлення волі

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Російських танкістів, які прицільно обстріляли лікарню на Сумщині, заочно засудили до 11 років позбавлення волі
За матеріалами ДБР російських танкістів, які прицільно обстріляли лікарню в Тростянці на Сумщині, заочно засудили до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що в ході розслідування працівники ДБР встановили, що під час тимчасової окупації частини Сумщини, 18 березня 2022 року, російські військові з танка обстріляли Тростянецьку міську лікарню. Цим вони порушили вимоги європейських нормативних актів про захист цивільного населення.

"Віддав наказ обстріляти лікарню молодший сержант Петро Смірнов, командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку "Чертківський" 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Виконав злочинний наказ рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танку. Під’їхавши до лікарні, молодший сержант віддав наказ Мухаметханову прямим наведенням стріляти по медичному закладу 125-мм осколково-фугасним снарядом.", - йдеться в повідомленні. 

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Зазначається, що під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню.

"Суд також ухвалив рішення про стягнення з країни-агресора збитків, до яких призвели антигуманні дії її військовослужбовців. Оскільки місцеперебування обвинувачених наразі встановлюється, стосовно них здійснювалось спеціальне судове провадження згідно з вимогами КПК України", - додають у ДБР. 

Повідомляється також, що під час відступу з Сумської області окупанти кинули свій танк, і тепер відремонтовану машину використовують ЗСУ. 

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Їх не судити , а знищити треба!
  • Volodumur Vilnuj
    Укранський суд самий гуманий суд в світі, 11 років це забагато, 11 місяців оце для наших дебільних судів і законів мабуть було б справедливо
  • Oleksandr Zabolotnyy 755a0995
    клоуни..свисніть їм в Х
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