Туреччина заявила про відновлення роботи "зернового коридору", - TRT Haber

Ініціатива "зерновий коридор" відновила роботу в результаті зусиль з боку Туреччини.

Про це з посиланням на джерела в Міноборони Туреччини повідомив турецький державний телеканал TRT Haber, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У результаті ініціативи Туреччини перевірки (суден. - Ред.) почалися знову, і "зерновий коридор" знову запрацював", - повідомляє телеканал.

Станом на 8 травня у територіальних водах Туреччини на інспекцію очікують 90 суден з української агропродукцією, оскільки Росія відмовляється реєструвати та інспектувати їх. 9 травня повідомлялося, що жодне судно, яке курсує в рамках "зернової угоди", укладеної за посередництва ООН, не перевіряли упродовж останніх двох днів.

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Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про те, що Російська Федерація відмовилась реєструвати та проводити інспекції суден, що прямують "зерновим коридором" на вхід до морських портів України.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав, що роботу "зернового коридору" фактично заблоковано на 90% через дії російської сторони.