Сунак про заяви російського диктатора на параді: Лише Путін несе відповідальність за вторгнення в Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував брехливі заяви російського диктатора Путіна, які він виголосив під час промови на параді 9 травня у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які вчиняються, жахливі. Страждання, яких зазнає український народ, жахливі", - наголосив глава британського уряду.

За його словами, Велика Британія залишається непохитною у підтримці народу України в цій агресії.

"Це те, що я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", - підсумував британський прем'єр.

Під час параду у Москві Путін заявив, що Захід нібито "підбурює людей і розколює суспільства, провокує криваві конфлікти і перевороти, сіє ненависть, русофобію, агресивний націоналізм, знищує сімейні традиційні цінності".

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