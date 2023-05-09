Череватий про застосування росіянами фосфорних бомб у Бахмуті: Наші позиції залишаються, ми стоїмо

Застосування російськими військами заборонених фосфорних бомб у Бахмуті не змінило стратегічного положення ні українських сил, ні ворога.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог протягом всієї війни порушив усі можливі та неможливі правила ведення війни, у тому числі й в застосуванні зброї - від протипіхотних мін до фосфорних боєприпасів", - зазначив Череватий.

За його словами, це дуже ускладнювало оборону, але ще раз підкреслило неймовірну мужність, героїзм і стійкість українських воїнів.

"Попри підлість ворога у веденні бойових дій, наші воїни вистояли. І це не змінило стратегічного положення ні наших сил, ні ворога. Наші позиції залишаються, ми стоїмо", - заявив Череватий.

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Раніше повідомлялося, що за добу в районі Бахмуту зафіксовано 375 обстрілів та 8 боєзіткнень, 166 окупантів ліквідовано, понад 200 поранені.