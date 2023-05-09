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США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1,2 млрд, - Пентагон

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США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1,2 млрд, - Пентагон
Міноборони США оголосило про надання нового пакету військової допомоги на 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Так, Україна отримає 

- додаткові системи ППО та боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;
- боєприпаси для боротьби з БПЛА;
- артилерійські снаряди калібру 155-мм;
- комерційні послуги супутникової зйомки.

Також США нададуть підтримку з навчанням та технічним обслуговуванням.

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • vuiko dobrui
    на даному етапі це дуже малоімовірно ...
  • Danger Zone
    Як тільки американцям насто...Бенить постачати зброю, так зеленский з дерьмаком взвиють - руские тоже люди. Встречаем Новий Год с рускими и холодцом.
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