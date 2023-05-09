США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1,2 млрд, - Пентагон

Міноборони США оголосило про надання нового пакету військової допомоги на 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Так, Україна отримає



- додаткові системи ППО та боєприпаси;

- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;

- боєприпаси для боротьби з БПЛА;

- артилерійські снаряди калібру 155-мм;

- комерційні послуги супутникової зйомки.

Також США нададуть підтримку з навчанням та технічним обслуговуванням.

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