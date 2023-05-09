Троє офіцерів підозрюються у привласненні 230 тис. грн грошового забезпечення, - прокуратура

У Кропивницькому викрито трьох військовослужбовців, які привласнили понад 230 тис. грн грошового забезпечення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у березні-червні 2022 року, начальник штабу – перший заступник командира військової частини, діючи спільно зі старшим помічником начальника штабу з кадрів і стройової частини та молодшим сержантом, безпідставно вносили прізвище молодшого сержанта до списків осіб, які мають право на виплату додаткової винагороди за безпосередню участь у бойових діях.

Водночас він, перебуваючи у м. Києві за місцем свого постійного проживання, участі у відсічі збройної агресії РФ не брав та у вказаний час обов’язки військової служби не виконував. В результаті таких протиправних дій вищевказані особи незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму понад 230 тис. гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родичам замкомбата майже рік платили "бойові", хоча ті не були на фронті, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі учасникам цієї схеми повідомлено про підозри за фактом привласнення майна (ч. 4 ст. 191 КК України), готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.