США продовжуватимуть підтримувати Україну попри позицію деяких республіканців, - лідер партії в Сенаті Макконнелл

США продовжуватимуть надавати допомогу Україні попри те, що деякі члени республіканської партії виступають проти цього.

Про це заявив лідер республіканської партії в Сенаті Мітчелл Макконнелл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Я думаю, що ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб продовжувати це протягом довгого часу. Все керівництво моєї партії в Палаті представників та Сенаті виступає за перемогу над росіянами", - зазначив він.

Він також закликав президента США Джо Байдена прискорити постачання високотехнологічного озброєння Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Минулого тижня Макконелл аплодував, коли Кевін Маккарті - спікер Палати представників - заявив російському репортеру, що США продовжать підтримувати Україну.

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Нагадаємо, нещодавно група сенаторів-республіканців написала листа до президента Байдена із закликом припинити допомогу Україні.