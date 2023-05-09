США продовжуватимуть підтримувати Україну попри позицію деяких республіканців, - лідер партії в Сенаті Макконнелл
Про це заявив лідер республіканської партії в Сенаті Мітчелл Макконнелл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Я думаю, що ми маємо достатню підтримку в Конгресі, щоб продовжувати це протягом довгого часу. Все керівництво моєї партії в Палаті представників та Сенаті виступає за перемогу над росіянами", - зазначив він.
Він також закликав президента США Джо Байдена прискорити постачання високотехнологічного озброєння Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.
Минулого тижня Макконелл аплодував, коли Кевін Маккарті - спікер Палати представників - заявив російському репортеру, що США продовжать підтримувати Україну.
Нагадаємо, нещодавно група сенаторів-республіканців написала листа до президента Байдена із закликом припинити допомогу Україні.