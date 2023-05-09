Китай "не підливатиме олії у вогонь" та спостерігатиме за "українською кризою" здалеку, - голова МЗС КНР Цинь Ган
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Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що Китай буде підтримувати зв’язок з усіма сторонами "української кризи" та "не підливатиме олії у вогонь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Його заява є реакцією на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналіни Бербок, щодо того, що Китай може зіграти вирішальну роль у припиненні війни в Україні як постійний член Ради безпеки ООН.
За словами Цинь Гана, Китай не буде ні "спостерігати за вогнем з іншого берега", ні "підливати масла у вогонь". Він закликав решту світу так само "уникати роздмухування полум'я", щоб не дати "кризі вийти з-під контролю".
Раніше Держдепартамент США заявляв, що Пекін має дослухатися не тільки до РФ, а й до України.