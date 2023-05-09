Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі розшукує понад сім тисяч людей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин відкрив понад 15 тисяч справ щодо безвісти зниклих.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів голова установи Олег Котенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розшукуємо понад сім тисяч людей. Це ті, родичі яких звернулись до Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Десь 15% з них - цивільні. Решта - звернення рідних військових", - повідомив він.

За словами Котенка, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його офіс відкрив понад 15 тисяч справ щодо безвісти зниклих.

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"По-перше, до нас звертаються люди, рідні яких знаходяться в полоні. І коли людина звільняється з полону, ми справу закриваємо. Біля півтори тисячі тіл наших загиблих мені вдалося через перемовини, через Женеву, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) і Росію повернути додому. Після деокупації територій ми також знаходимо тіла наших загиблих та повертаємо їх. Є ще невеликий відсоток, коли до нас люди звертаються, а їхні рідні не зникли - просто з ними довго не було звʼязку", - пояснив уповноважений.

Він підкреслив, що більшість людей, яких розшукує Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, "все-таки знаходяться живими".

Нагадаємо, на початку травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

За даними Нацполіції, від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян. Нині залишок нерозшуканих становить 23 760 осіб.

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