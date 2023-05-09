Статус кандидата в члени ЄС в України забрати неможливо, - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що статус кандидата в члени Європейського Союзу в України забрати неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Статус кандидата в українців забрати неможливо. Ми як політики робимо все, щоб не було ніякого тла після ухвалення цього рішення", - зазначила вона в ефірі телемарафону.

За її словами, влада країни працює над тим, щоб ні українці, ні європейські політики не сумнівалися в ухваленому рішенні про надання статусу кандидата.

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